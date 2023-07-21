Жизнь - театр

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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.66

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.66

В пригороде Львова демонтировали памятник советской эпохи "Родина-мать", сообщил городской совет города.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за обзор. Что-то радует, что-то огорчает, от чего-то сердце сжимается...С лодками вообще полный треш, ну как так-то? Стоит конфискат, гниёт, а в дело пустить не могут. Ребята гибнут, а там...всё по фиг. Ой, прав был Пригожин, ой, прав...
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18 час.
Светлана Митленко
С лодками и правда вышли кранты полные... вроде дело с мертвой точки сдвинулось и местные власти пытаются конфискат пустить в дело. Там надо законодательные решения принимать... да еще волонтеры подключились... но это надо было мужикам погибнуть не за понюшку табаку...
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18 час.

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