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Грибное изобилие ноября: какие виды можно найти в Подмосковье

Грибное изобилие ноября: какие виды можно найти в Подмосковье

Грибное изобилие ноября: какие виды можно найти в Подмосковье Татьяна СергееваС наступлением ноября опытные грибники делятся впечатляющими «уловами» из подмосковных лесов, и, как оказалось, осенний сбор грибов еще не завершен.

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