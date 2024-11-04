Грибное изобилие ноября: какие виды можно найти в Подмосковье Татьяна СергееваС наступлением ноября опытные грибники делятся впечатляющими «уловами» из подмосковных лесов, и, как оказалось, осенний сбор грибов еще не завершен.
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