Первая победа «Спартака» весной, безумный камбэк «Байера», свист Дзюбе за незабитый пенальти, Медведев в 1/2 в Индиан-Уэллсе, вторжение пчел на теннис и другие новости

1. «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Оренбург» – 3:1. Это первая победа красно-белых в весенней части сезона – в 3-м матче.
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