Первая победа «Спартака» весной, безумный камбэк «Байера», свист Дзюбе за незабитый пенальти, Медведев в 1/2 в Индиан-Уэллсе, вторжение пчел на теннис и другие новости

Игорь Афанасьев

Язык не поворачивается назвать то, что нам выпал жребий играть против Зенита, от Зенита там ничего не осталось. Играем против бразильцев, которые взяли имя Зенит. У меня есть друг по армии из Питера, тогда еще Ленинграда, когда мы служили, тогда Зенит выиграл чемпионат СССР, как он радовался, я радовался за друга, наконец Зенит чего-то достиг. Так вот истинный болельщик Зенита не видит ничего положительного в том, что сейчас происходит с Зенитом, только секта может радоваться тому, что бразильцы доминируют в российском футболе, да еще с таким финансированием и админресурсом. Ну не знаю, может каких то болельщиков это устраивает, типа золото не пахнет, но где наш НАСТОЯЩИЙ Зенит?