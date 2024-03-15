Первая победа «Спартака» весной, безумный камбэк «Байера», свист Дзюбе за незабитый пенальти, Медведев в 1/2 в Индиан-Уэллсе, вторжение пчел на теннис и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Максим Комаров
Ну нажрался человек, бывает.
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8 час.
Максим Комаров
Довольна жребием то? Ждёт нас прекрасная жесть! Поздравляю, я счастлив
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8 час.
Игорь Афанасьев
Язык не поворачивается назвать то, что нам выпал жребий играть против Зенита, от Зенита там ничего не осталось. Играем против бразильцев, которые взяли имя Зенит. У меня есть друг по армии из Питера, тогда еще Ленинграда, когда мы служили, тогда Зенит выиграл чемпионат СССР, как он радовался, я радовался за друга, наконец Зенит чего-то достиг. Так вот истинный болельщик Зенита не видит ничего положительного в том, что сейчас происходит с Зенитом, только секта может радоваться тому, что бразильцы доминируют в российском футболе, да еще с таким финансированием и админресурсом. Ну не знаю, может каких то болельщиков это устраивает, типа золото не пахнет, но где наш НАСТОЯЩИЙ Зенит?
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6 час.

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