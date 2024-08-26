Виктор Анисимов Павла Дурова арестовали во Франции куда он прибыл на своём личном самолёте из Азербайджана.
Какая боль, какая боль, арестовали безродного космополита
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Ахметзянова
Дуров совсем ребенок ))Решил потягаться с Акулами...
Ответить
3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
дурачёк.
Ответить
2 час.
Надежда
Не будет закомплексованный паВруша сидеть 20 лет. Он на крючке у западных кураторов. Припугнут "гражданина мира", он как бы, согласится и "уступит" бизнес. А жаль. Лучше бы посидел в европейском "райском саду", может, понял бы, что в российских "джунглях" было безопаснее...
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии