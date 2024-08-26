Какая боль, какая боль, арестовали безродного космополита

Надежда

Не будет закомплексованный паВруша сидеть 20 лет. Он на крючке у западных кураторов. Припугнут "гражданина мира", он как бы, согласится и "уступит" бизнес. А жаль. Лучше бы посидел в европейском "райском саду", может, понял бы, что в российских "джунглях" было безопаснее...