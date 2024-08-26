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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Какая боль, какая боль, арестовали безродного космополита

Какая боль, какая боль, арестовали безродного космополита

Виктор Анисимов Павла Дурова арестовали во Франции куда он прибыл на своём личном самолёте из Азербайджана.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Дуров совсем ребенок ))Решил потягаться с Акулами...
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
дурачёк.
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2 час.
Надежда
Не будет закомплексованный паВруша сидеть 20 лет. Он на крючке у западных кураторов. Припугнут &quot;гражданина мира&quot;, он как бы, согласится и &quot;уступит&quot; бизнес. А жаль. Лучше бы посидел в европейском &quot;райском саду&quot;, может, понял бы, что в российских &quot;джунглях&quot; было безопаснее...
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5 мин.

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