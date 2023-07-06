Питерские СМИ с ссылкой на "Фонтанку" сообщают, что вчера Евгений Пригожин посетил управление ФСБ по Питеру, где ему было возвращено изъятое при обыске (после окончания попытки мятежа) стрелковое оружие, включая подарочный "Глок", который Пригожину когда-то подарил Шойгу.
Пригожину возвратили изъятые стволы
Комментарии
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Виктор Журавлев
Первый канал сегодня сообщил, что Пригожин в 90-е годы занимался разбоем в Питере, где, между прочим, правил Путин. Вот так дела! Вот откуда их связь идёт! И такому человеку доверили поставлять еду в Кремль?! Вывод из ситуации может быть только один: Путину невыгодно такого человека судить: много знает. Ведь и против Путина Ю,Ю,Болдырев пытался возбудить уголовное дело за торговлю редкоземельными элементами. Но Ельцин снял Болдырева с поста главы Начальника Контрольного управления аппарата Президента РФ и на его место поставил Путина А теперь Путин плачется, что его опять обманули. Опять обманули в том, что Прригожин питерский бандит?! Ну и ну!
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4 час.
ВераВерная
В Петербурге с 1991 по 1996 мэром города был Собчак, с 1996 по 2003 - Яковлев.
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4 час.
Николай Титов
Ну все хорошо, все замечательно, только вот пилоты... ну так не вовремя погибли, так не правильно как-то. Удивительная страна Россия, только у нас одни герои России убивают других героев, а третьи, которые все это организовали и придумали, они то же герои, а как же!
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3 час.
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