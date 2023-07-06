Пригожину возвратили изъятые стволы

Виктор Журавлев

Первый канал сегодня сообщил, что Пригожин в 90-е годы занимался разбоем в Питере, где, между прочим, правил Путин. Вот так дела! Вот откуда их связь идёт! И такому человеку доверили поставлять еду в Кремль?! Вывод из ситуации может быть только один: Путину невыгодно такого человека судить: много знает. Ведь и против Путина Ю,Ю,Болдырев пытался возбудить уголовное дело за торговлю редкоземельными элементами. Но Ельцин снял Болдырева с поста главы Начальника Контрольного управления аппарата Президента РФ и на его место поставил Путина А теперь Путин плачется, что его опять обманули. Опять обманули в том, что Прригожин питерский бандит?! Ну и ну!