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Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание

Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания обратилась в Минпромторг с просьбой включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, которые в РФ подлежат маркировке.

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