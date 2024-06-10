Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания обратилась в Минпромторг с просьбой включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, которые в РФ подлежат маркировке.
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