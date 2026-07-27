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Нижегородская правда

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Что делать, если квартиру заливает, а соседей сверху нет дома

Что делать, если квартиру заливает, а соседей сверху нет дома

В сложную ситуацию попали жители многоквартирного дома по улице Трявяной в Нижнем Новгороде. Несколько дней вода текла в подвал, подмывая фундамент и грунт, однако собственника жилья, в чьей квартире возникла коммунальная авария, всё это время не было дома.

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