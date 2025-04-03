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Царьград

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Центробанк и МВД: Как Набиуллина перекрывает "кислород" мошенникам

Центробанк и МВД: Как Набиуллина перекрывает "кислород" мошенникам

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, заявила в Госдуме о стратегиях против мошенников. Центробанк и МВД совместно блокируют карты дропперов, усиливая контроль.

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