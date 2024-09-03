МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта

25,9K прочтений 2 дня назад МиГ-25 на полпути к космосу - рекорд высоты для самолётов Из воспоминаний лётчика, взлетевшего на 37 километров на МиГ-25: «Там небо густо-фиолетовое, звёзды яркие даже днём, и видно, что Земля круглая».
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