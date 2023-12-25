Умная розетка Xiaomi Smart Plug 2 выпущена в Европе

Умная розетка Xiaomi Smart Plug 2 представлена в Европе. Новый гаджет Xiaomi позволяет пользователю превратить обычную бытовую технику в гаджеты для умного дома, которыми можно управлять удаленно с помощью приложения или голосовых команд.
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