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Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике

Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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