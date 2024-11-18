Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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