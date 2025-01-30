Украина будет вынуждена закупать газ в два раза дороже из-за его нехватки

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что украинской компании «Нафтогаз» придется в экстренном порядке почти в два раза дороже закупать газ, так как собственная добыча и остающиеся запасы в подземных хранилищах не смогут покрыть потребление.