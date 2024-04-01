Мишустин изменил принципы работы с Госдумой

Взаимодействие правительства и Госдумы РФ меняется, во многом это продиктовано теми вызовами, что стоят перед страной, а также итогами прошедших президентских выборов и риторикой президента РФ Владимира Путина в рекордном по длительности послании Федеральному собранию.