Мишустин изменил принципы работы с Госдумой

Взаимодействие правительства и Госдумы РФ меняется, во многом это продиктовано теми вызовами, что стоят перед страной, а также итогами прошедших президентских выборов и риторикой президента РФ Владимира Путина в рекордном по длительности послании Федеральному собранию.
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