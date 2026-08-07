Трамп приказал остановить родильный туризм в США

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, нацеленных на пресечение родильного туризма. Документы ограничивают получение гражданства детьми иностранных правительственных работников и обновляют правила для противодействия мошенническим практикам.
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