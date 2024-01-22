Нижегородский ЦСМ и «Кванториум» подписали соглашение о сотрудничестве

ФБУ «Нижегородский ЦСМ» и Нижегородский центр молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер Росстандарта в Нижегородской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии