Ефимов: на севере Москвы построят образовательный комплекс в рамках проекта КРТ

На севере Москвы построят образовательный комплекс и объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.