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Необязательная опция выкупа Дэвида для «Атлетико» – 25 млн евро. Клуб арендует форварда у «Ювентуса»

« Атлетико » при необходимости сможет выкупить нападающего Джонатана Дэвида за 25 миллионов евро. Мадридский клуб возьмет форварда « Ювентуса » в аренду и будет выплачивать футболисту более 50% зарплаты.

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