15+ искрометный твитов от женщин, которые навели шороху на весь интернет

На просторах сети так много споров на извечную тему о том, чего хотят женщины. Но ведь некоторые дамы так филигранно умеют выражать свои эмоции и мысли, что забываешь про все на свете и думаешь: «Как же жизненно!» .
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