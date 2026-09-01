Content for Clicks: AI Is Tearing Up the Web’s Social Contract

As AI eats traffic, the best sites are locking it out, making reliable information harder to find. For 30 years, the world wide web has run on a surprisingly profound social contract.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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