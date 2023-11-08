Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    ещё б лучше было этих придурков просто вздёрнуть....тогда точно воздух почище бы стал....и своих ребят бы многих убер...Вой предателя
  • Владимир Аверков
    отсутствие ума и исторической памяти-необходимая черта настоящего чиновника....а то как же он будет пальчиками тыкать...Как теряется исто...
  • Андрей
    В ВОЗ нам делать нечего.Запад придумал но...

Шпионы из России не знают иностранных языков

Шпионы из России не знают иностранных языков

Русский шпион, заметив на улицах Парижа двух молдаван, дал им по-русски распоряжения самого антисемитского содержания*«Это просто шедевр! В Париже задержаны два молдаванина, которые рисовали на стенах звезды Давида.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх