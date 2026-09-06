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Явка избирателей на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт составила около 40%

Явка избирателей на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт составила около 40%

В воскресенье в федеральной земле Саксония-Анхальт прошли выборы в региональный парламент — ландтаг. По официальным данным избирательной комиссии, явка избирателей составила около 40% от общего числа зарегистрированных граждан.

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