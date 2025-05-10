Что случится с миром, если 500-метровый астероид долетит до Земли: ученые смоделировали ситуацию и описали последствия Ольга БезродняяУченые смоделировали последствия падения 500-метрового астероида на Землю и предупреждают, что миру грозит катастрофа, которой не было тысячи лет.