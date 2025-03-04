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История из жизни бездетных холостяков за 40

История из жизни бездетных холостяков за 40

Правда ли, что закоренелые холостяки, которые не родили детей, обречены на жалкое существование без цели? Или может быть, отсутствие детей и отношений в зрелом возрасте наоборот дает море свободного времени для развития по многим направлениям и получения удовольствия от жизни? Давайте поделимся своими историями, как мы живем, хотя бы в общих чертах, что бы было понятно.

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