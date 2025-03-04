История из жизни бездетных холостяков за 40

Правда ли, что закоренелые холостяки, которые не родили детей, обречены на жалкое существование без цели? Или может быть, отсутствие детей и отношений в зрелом возрасте наоборот дает море свободного времени для развития по многим направлениям и получения удовольствия от жизни? Давайте поделимся своими историями, как мы живем, хотя бы в общих чертах, что бы было понятно.