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Галкин* дошел до Верховного Суда, а Пугачеву не стали признавать иностранным агентом

Галкин* дошел до Верховного Суда, а Пугачеву не стали признавать иностранным агентом

Галкин* дошел до Верховного Суда, а Пугачеву не стали признавать иностранным агентом Татьяна СергееваИзвестный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин* продолжает юридическую борьбу за снятие статуса «иностранного агента», с которым он был отмечен Министерством юстиции России.

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