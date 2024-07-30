Галкин* дошел до Верховного Суда, а Пугачеву не стали признавать иностранным агентом Татьяна СергееваИзвестный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин* продолжает юридическую борьбу за снятие статуса «иностранного агента», с которым он был отмечен Министерством юстиции России.