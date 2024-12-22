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Царьград

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Пенсионеры Москвы получат до 25 850 рублей с января 2025 года

Пенсионеры Москвы получат до 25 850 рублей с января 2025 года

С 1 января 2025 года социальная доплата для пенсионеров в Москве увеличится. Людмила Гусева сообщила, что выплаты для жителей столицы составят до 25 850 рублей, в зависимости от срока проживания, за счёт индексации городского бюджета.

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