С 1 июня: новая волна повышения социальных выплат – кто в списке? Ирэн ОрлонскаяВсемирный день защиты детей, который отмечается 1 июня, стал поводом для обсуждения изменений в системе выплат семьям с детьми.
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