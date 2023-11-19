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Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена про конфликты

Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена про конфликты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 19 ноября, прокомментировала статью американского президента Джо Байдена, вышедшую на страницах The Washington Post, в которой тот рассуждает о влиянии военных конфликтов на Украине и в Израиле на ситуацию в мире и в Соединенных Штатах Америки.

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