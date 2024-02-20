«Коммерсантъ» узнал о планах Минпромторга ужесточить доступ к льготному автолизингу

Минпромторг хочет ужесточить доступ к программе льготного лизинга автомобилей, узнал «Коммерсантъ». В программе смогут участвовать только машины с высоким уровнем локализации, как это уже сделано для льготного автокредитования.
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