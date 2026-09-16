Россиянам назвали предвестников инсульта

Инсульт не всегда возникает внезапно — за несколько минут или часов до него могут появиться кратковременное онемение, слабость, нарушения речи или зрения, предупредила невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
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