В деле экс-замминистра обороны Булгакова о мошенничестве с сухпайками нашли контракты на питание краснодарских кадетов

Генерал армии был задержан 26 июля по подозрению в коррупции.В деле экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, задержанного по подозрению в коррупции при поставке питания в армию, фигурируют госконтракты на обслуживание кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге.