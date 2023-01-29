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Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что готова выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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