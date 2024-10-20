Прорыв в Часовом Яре — ВСУ выбиты с рудника: Карта специальной военной операции на Украине на 20 октября 2024 года Юлия СоколоваПодразделения российской армии прорвали оборону украинских войск на южных рубежах Часова Яра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии