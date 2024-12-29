Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Алексей Сафронов Если бы "записки" были про незнакомых мне африканцев или других, то вероятней всего я посочувствовал им. Но, украинцам, которые давно выбрали путь членовредительства и скорее всего самоликвидации, хе хочется этого делать. Надеюсь, что избавление от рокового Их Пути обязательно наступит после того, как сию чашу они выпьют до дна....хотя вряд-ли!

М Мария Жалко идиотов. Поверили в то, что они не русские. Провели их на мякине. Президента себе избрали наркомана с большим стажем употребления кокаина. Что от него, постоянно шмыгающего носом, можно ждать? Позор один.