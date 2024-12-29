Театр абсурда
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Театр абсурда

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Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Царьград © Alexander Legky/Globallookpress Что в настоящее время происходит в Киеве и как себя чувствуют жители города? Об этом рассказала киевлянка, оказавшаяся по личным обстоятельствам накануне СВО в России, да так здесь и оставшаяся.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Если бы &quot;записки&quot; были про незнакомых мне африканцев или других, то вероятней всего я посочувствовал им. Но, украинцам, которые давно выбрали путь членовредительства и скорее всего самоликвидации, хе хочется этого делать. Надеюсь, что избавление от рокового Их Пути обязательно наступит после того, как сию чашу они выпьют до дна....хотя вряд-ли!
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М
Мария
Жалко идиотов. Поверили в то, что они не русские. Провели их на мякине. Президента себе избрали наркомана с большим стажем употребления кокаина. Что от него, постоянно шмыгающего носом,  можно ждать? Позор один.
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Народ не имеющий иммунитета самосохранения достоин своей участи. А ведь не жалко,нет. Даже попросту ждут российских воинов что бы им было лучше,но не борются с ужасной чуждой властью. Всё как в Отечественную. Не братья они а нахлебники. Верны Жириновского слова.
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