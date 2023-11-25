В Минстрой РФ обсудили изменения в федеральном реестре незавершенных объектов капитального строительства

Минстрой РФ провел очередное заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором рассмотрели незавершенные объекты для включения в федеральный реестр, строящиеся полностью или частично за счет средств федерального бюджета.
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