Форвард «Бенфики» Нуньес: «Не боимся «Ливерпуля». Поработаем, чтобы добиться хорошего результата в ответной игре»

Дарвин Нуньес оценил поражение от «Ливерпуля» (1:3). Нападающий «Бенфики» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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