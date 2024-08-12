Мигранты — часть плана: Олигархи играют свою роль в развале России

Мигранты — это часть плана Запада по развалу России. Об этом "Царьграду" заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
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