Владимир Путин в очередной раз увеличил численность личного состава ВС РФ: 2 млн. 209 тыс. 130 человек, из которых 1 млн.
ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИИ РОССИИ УВЕЛИЧЕНА ЕЩЁ НА 130 000 ЧЕЛОВЕК. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Комментарии
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Alexander Kozlov
Не кОпАнир, а кАпОнир.
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13 час.
Е Ва
а простая версия: увольняться из армии сейчас нельзя (не про срочников и контрактников), военные училища продолжают выпускать военных и в них продолжают набирать, может это и не про азиатов совсем?
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11 час.
Александр Платов
А сколько их осталось - военных училищ? Сердюков их изрядно проредил, так что армия испытывает дефицит грамотных офицеров.
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10 час.
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