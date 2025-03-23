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Заговорили по-другому: почему поляки стали мягче высказываться и изменили антироссийскую риторику – объяснил депутат Хазин

Заговорили по-другому: почему поляки стали мягче высказываться и изменили антироссийскую риторику – объяснил депутат Хазин

Заговорили по-другому: почему поляки стали мягче высказываться и изменили антироссийскую риторику – объяснил депутат Хазин Ольга БезродняяСитуация с антироссийской риторикой в Польше в последнее время претерпела заметные изменения.

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