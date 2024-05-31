Состоялось очередное Общее собрание ВСС

Очередное Общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС) состоялось 29 мая 2024 года. Его участники заслушали и утвердили отчеты Президента ВСС и Президиума ВСС о результатах деятельности в 2023 году, а также Годовой отчет ВСС за прошедший год.