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Состоялось очередное Общее собрание ВСС

Состоялось очередное Общее собрание ВСС

Очередное Общее собрание Всероссийского союза страховщиков (ВСС) состоялось 29 мая 2024 года. Его участники заслушали и утвердили отчеты Президента ВСС и Президиума ВСС о результатах деятельности в 2023 году, а также Годовой отчет ВСС за прошедший год.

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