Олег Абрамов: я пытался сохранить культурные связи между Россией и Украиной

Я был одним из последних артистов, который пытался сохранить культурные связи между Россией и Украиной, заявил российский рок-музыкант Олег Абрамов, выступающий под творческим псевдонимом Radio Tapok, в новом выпуске проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) .
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