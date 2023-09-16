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Кристина Резцова: » У любого спроси – каждый хочет выехать на международные старты, и я в том числе. Но есть как есть, я уже смирилась с этим»

Спортсменка заняла в гонке 22-е место.  «Эмоции только положительные, несмотря на результат. Моя цель была – пробежать, кайфануть, побыть в этой атмосфере, насладиться.

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