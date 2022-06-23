В центре Астрахани обнаружили большое маслянистое пятно

Вода загрязнена в районе Петровской набережной. Сегодня в 04:30 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории Волги в Астрахани, в районе Петровской набережной.
Вода загрязнена в районе Петровской набережной. Сегодня в 04:30 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории Волги в Астрахани, в районе Петровской набережной.
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