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В центре Астрахани обнаружили большое маслянистое пятно

В центре Астрахани обнаружили большое маслянистое пятно

Вода загрязнена в районе Петровской набережной. Сегодня в 04:30 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории Волги в Астрахани, в районе Петровской набережной.

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