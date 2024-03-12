На ранней стадии российско-украинского конфликта Индия столкнулась с огромным давлением со стороны Запада, особенно США, с целью заставить ее присоединиться к западному блоку, возглавляемому Соединенными Штатами, и недвусмысленно осудить Россию.
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