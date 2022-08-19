Зруйнована будівля інженерного коледжу в Краматорську, Донецькій області, Україна, 19 серпня, 2022 Російська армія обстріляла три університети та житлові райони на сході та півдні України В результаті російських обстрілів за минулу добу в Харкові, Нікополі, Миколаєві та інших українських містах зруйновано будівлі, є загиблі та постраждалі За минулу добу два університети на сході України […] Сообщение Російська армія обстріляла три університети та житлові райони на сході та півдні України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.