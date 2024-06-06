Силуанов назвал санкции одним из ключевых факторов развития экономики РФ

В развитии российской экономики одну из ключевых ролей сыграли введенные Западом санкции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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