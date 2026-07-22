Беглов представил нового гендиректора «Ленфильма» Давиденко

Киновед и профессор ВГИКа Дмитрий Давиденко стал новым генеральным директором «Ленфильма». Ранее он входил в совет директоров киностудии и возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ.
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