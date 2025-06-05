Проиранская группа в Ираке обвинила премьер-министра в коррупции — ISW

Члены координационной структуры шиитов, выступающие против премьер-министра Ирака Мохаммада Шиа аль Судани и его коалиции, обвинили Судани и его коалицию в коррупции, отмечается в отчете за 4 июня американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).
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