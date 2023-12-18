В Америке придумали, как убрать с дорог пьяных водителей

В Соединенных Штатах решили «ударить технологиями по пьянству за рулем». Американские автомобильные компании и регулирующие отрасль надзорные ведомства ведут совместную работу над тем, чтобы убрать с автомобильных трасс нетрезвых водителей.
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