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Царьград

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Зубры расширили ареал в Кавказских горах - итоги мониторинга июля

Зубры расширили ареал в Кавказских горах - итоги мониторинга июля

Ученые Кавказского биосферного заповедника сообщили об увеличении количества зубров и их новом ареале, установленном в ходе мониторинга с 24 по 29 июля.

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