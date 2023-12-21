Владимир Корнилов: Зеленский перед сложным моментом: итальянский журнал оценивает его реакцию на украинское контрнаступление

Итальянский журнал «Panorama» сегодня посвятил свой номер «Долгой зиме Зеленского». Итальянцы прямо пишут, что украинское контрнаступление провалилось, а российское войска постепенно перехватили инициативу.
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